POLLENZA – Un vasto incendio è divampato nel cuore della notte all’interno della Rimel, in un capannone adibito al riciclo di materiale elettronico in via dell’Industria a Casette Verdini (Pollenza). Fiamme e una nuova di fumo densissima sono state notati a partire dalle 23.15 circa e sul posto si sono precipitate ben sette squadre dei vigili del fuoco provenienti dai Comandi di Macerata, Fermo e Ancona, congiuntamente al personale del 112 e dell’Arpam per le opportune verifiche.

Il sindaco di Pollenza Mauro Romoli ha annunciato la chiusura delle scuole con un post sulla pagina Facebook istituzionale: “Si informa che a seguito dell’incendio sviluppatosi nella notte e tutt’ora in corso presso la ditta Rimel di Casette Verdini la scuola primaria “C. Urbani” e la scuola dell’infanzia “Arcobaleno” stamattina 06/12/2022 rimarranno chiuse a scopo cautelativo – si legge nella nota del Comune -. Rimarranno chiusi anche i due asilo nido “Fate e Folletti” e “Piccole Canaglie” ed il nido domiciliare “Le Formiche di Tatanna” tutti ubicati a Casette Verdini”.

Lo stesso sindaco, nella notte, informato dell’incendio aveva pubblicato un messaggio avvertendo la popolazione di tenere chiuse le finestre: “Sono stato avvisato in questo preciso istante dai vigili del fuoco di Macerata dell’incendio che è divampato al capannone della ditta Rimel in via dell’Industria a Casette Verdini. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere l’incendio per evitare che lo stesso coinvolga il materiale tossico stoccato all’interno. Su loro disposizione si consiglia alla popolazione di non aprire le finestre per evitare l’entrata di fumi. Sul posto anche i tecnici Arpam per valutare la situazione dal punto di vista ambientale e fare i rilievi del caso”.

Anche a Sforzacosta (Macerata) rimarranno chiuse alcune scuole, come da avviso del Comune: “A seguito dell’incendio divampato questa notte presso la ditta Rimel di Pollenza, il sindaco Sandro Parcaroli ha emesso un’ordinanza per la chiusura delle scuole “Natali” e “Liviabella” di Sforzacosta che hanno già ricevuto comunicazione diretta nelle ore precedenti. Si consiglia, inoltre, ai residenti della frazione, di tenere chiuse le finestre e di non utilizzare i condizionatori. Gli uffici comunali, in sinergia con la Polizia locale e con le autorità preposte, stanno seguendo l’evolversi della situazione”.

Servizio in aggiornamento