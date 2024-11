ANCONA – Il 15 ottobre ha preso il via nelle Marche la campagna vaccinale anti-influenzale, che anche quest’anno consente la co-somministrazione gratuita dei vaccini antinfluenzale e anti-Covid-19, aggiornato alle varianti più recenti. L’iniziativa è rivolta in particolare alle persone fragili e agli anziani, per i quali l’influenza e il Covid-19 possono avere gravi complicazioni.

Sono state distribuite complessivamente 383.600 dosi di vaccino anti-influenzale tra le varie Aziende Sanitarie Territoriali: Pesaro-Urbino (84.700 dosi), Ancona (122.900), Macerata (74.800), Fermo (31.250) e Ascoli (56.200). Le vaccinazioni si potranno effettuare presso i Medici di Medicina Generale, i pediatri per i più piccoli, i servizi vaccinali delle AST e le farmacie aderenti.

Le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione includono gli over 60, i soggetti fragili e le loro famiglie, gli ospiti e operatori delle strutture per anziani, le donne in gravidanza, e gli operatori sanitari. Il vaccino anti-influenzale prevede una dose per gli adulti e, per i bambini sotto i 9 anni non vaccinati in precedenza, due dosi. Anche lo spray nasale è disponibile per i più piccoli.

La Regione Marche raccomanda di effettuare la vaccinazione quanto prima, poiché i primi casi di influenza sono già stati registrati e il picco è previsto per Natale. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti istituzionali della Regione Marche.