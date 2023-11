NEW YORK – Sindaco, sì. Ma anche grande appassionato di sport. E di corsa, in questo caso, una delle grandi passioni del primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che ieri ha completato la Maratona di New York parlando di un “qualcosa di davvero indescrivile”.

Per la fascia tricolore “un sogno che si realizza – ha scritto su Facebook -. Un’incredibile iniezione di adrenalina, fiducia ed energia, per ripartire con ancor più voglia di fare bene per la nostra fantastica città. Un saluto dalla Grande Mela a tutti voi”, si è congedato il sindaco, tesserato per l’Asd Picchiorunning e in gara nella celebre maratona americana assieme a due amici, Fabio e Antonio.