PESARO – Un caso di dengue accertato a Pesaro. Per questo motivo stanotte dalle 3 fino alle 7 saranno effettuate le operazioni di disinfestazione nella zona di Loreto e del pronto soccorso. Lo rende noto il Comune.
La segnalazione del caso è arrivata dall’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino. L’area interessata dalla disinfestazione riguarderà le seguenti strade: via Oberdan, piazzale Garibaldi, via del Teatro, piazzale Lazzarini, via del Risorgimento, viale Liberazione, via delle Contramine, via Curiel, via XI Febbraio, via Bramante, p.le Albani, via dell’Arco, via Passeri, via Venturini, via Branca, via Galigarie, via Mirabelli, parcheggi cimitero centrale, via Madonna di Loreto, via Paci, via Bruscolini, via San Felice.
Per precauzione, il Comune suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento.