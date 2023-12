FERMO – Grave lutto nel mondo della scuola fermana. E’ morto a 62 anni il dirigente del Liceo classico Piero Ferracuti. Malato da tempo, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni poi, poi ieri la notizia del decesso.



Ferracuti aveva raccolto le redini dell’Annibal Caro nel 2011, dopo essere stato prima studente e poi insegnante (di Italiano e Latino). Ha sempre mostrato, racconta chi lo conosceva, grande attenzione nei confronti dei ragazzi e degli insegnanti, oltre ad una straordinaria passione per Dante, Leopardi e per le lingue antiche. Emblematica la sua capacità di gestire la situazione e rassicurare le famiglie, dopo il terremoto del 2016, quando diverse classi dell’Annibal Caro, il cui edificio era stato pesantemente danneggiato dalle scosse di terremoto, sono state spostate in altri plessi o strutture in attesa dei lavori di ristrutturazione.



Alla sua famiglia stanno arrivando in queste ore le condoglianza e i messaggi dell’intera città di Fermo, compreso il primo cittadino Paolo Calcinaro che in un post sui social scrive: “Ci ha lasciati Piero Ferracuti, un grande fermano innanzitutto, un appassionato Preside, che ha gestito anche momenti difficili in questa Città, aiutandola. Una persona mite, colta e buona, che non doveva lasciarci così presto ma che con lo scrigno della sua famiglia, saprà restarci comunque vicino. Non potrò esserci a salutarti Piero, so che rimarrai nel cuore di questa Città, di tanti fermani e tanti studenti”.