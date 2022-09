FALCONARA – Adescava donne spacciandosi per poliziotto, con tanto di distintivo fasullo, e ne carpiva la fiducia uscendoci assieme. Poi però chiedeva loro foto “intime” e le ricattava pretendendo soldi per non pubblicare le immagini online. Scattano le manette per un un 56enne di Falconara. A fermare il finto poliziotto alla fine sono stati i carabinieri veri. L’uomo dovrà scontare una pena di dieci mesi così come disposto dalla procura di Perugia.