Si è conclusa, è proprio il caso di dirlo, di “slancio” per la Sef Stamura Ancona la 17° edizione degli European Kids Athletics Games, una sorta di campionato europeo giovanile di atletica leggera svoltasi a Brno (Repubblica Ceka), dal 3 al 5 Settembre 2022. Una medaglia di bronzo conquistata all’ultimo tentativo ha reso più dolce il rientro in Italia, avvenuto in mattinata dopo un viaggio in pullman di diverse ore. Si è conclusa così la tre giorni di gare all’insegna (anche) del divertimento e dell’amicizia, per coltivare i talenti dello sport del futuro.

“Il livello di questa edizione era molto alto, per questo siamo davvero soddisfatti dei risultati – commenta il Capo Delegazione Luca Martelli (responsabile Sezione Atletica della Sef Stamura) – i nostri ragazzi si sono espressi tutti al loro personale best, con la ciliegina sulla torta della Medaglia di bronzo conquistata dal nostro Leonardo Drachuk (classe 2009) nel lancio del giavellotto, con la misura di 35.78mt. E’ stato bellissimo vederlo conquistare la medaglia all’ultimo lancio: era stato sempre quarto e poi la zampata finale, in pieno stile Stamura!”.

La Società dorica si è presentata con una nutrita squadra di giovani e giovanissimi atleti che, coordinati da Martelli, hanno sfidato i pari età provenienti da tutto il Continente. Si tratta di 36 atleti dagli 11 ai 15 anni, seguiti con grande attenzione e passione da ben 8 tecnici partiti coi ragazzi nella notte di venerdì scorso alla volta della Repubblica Ceca. Ragazze e ragazzi si sono misurati con ottimi risultati in tute le discipline, dai 60 metri piani al salto in lungo, al lancio della pallina e del giavellotto, alla corsa sui 150, 300, 600, 800 e 1500 metri, alla staffetta.

“Non finisce qui – conclude Martelli – mercoledì 7 settembre ripartiamo per una nuova stagione che ci auguriamo piena di soddisfazioni. Invitiamo al Campo Italo Conti tutti bambini e bambine, ragazze e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, per seguire le orme di Tamberi e barontini, e adesso anche di Drachuk. Viva l’Atletica!”.

Di seguito le foto dell’evento e l’elenco degli atleti partecipanti.

Le gare si possono rivedere dalla pagina Facebook della Sef Stamura, basta cliccare sul link: https://www.facebook.com/stamuravideo