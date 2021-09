MACERATA – Ritrovamento shock all’interno di una villetta in zona Santa Croce a Macerata. Tre corpi in avanzato sono stato di decomposizione sono stati scoperti all’interno dell’abitazione, si tratta di una famiglia composta da una coppia di anziani e dal figlio disabile. Quest’ultimo insieme alla madre è stato trovato in camera da letto, mentre il corpo del padre giaceva in bagno.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia scientifica che stanno svolgendo accertamenti per capire cosa sia accaduto. A chiedere aiuto una parente che vive fuori regione e che, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, ha dato l’allarme.

Notizia in aggiornamento