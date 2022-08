ANCONA – Dalle prime ore del giorno, anche nel tratto marchigiano dell’autostrada A14, viene segnalato traffico molto intenso in entrambe le direzioni per gli spostamenti legati alle vacanze, anche per quanto riguarda rientri, in un un weekend da ‘bollino nero’.

Verso le 6 incidente nella zona di Ancona, direzione sud: un auto-caravan si è ribaltato, senza causare feriti ma innescando ulteriori rallentamenti della viabilità che non ha comunque subito interruzioni. Sul posto la Polizia Stradale.

L’intero fine settimana del 6 e 7 agosto sarà all’insegna di intensi transiti sulle strade italiane e marchigiane in particolare,

sull’autostrada A14 e dall’interno dell’Umbria e delle Marche verso la costa. Benché i cantieri in atto, soprattutto sulla rete autostradale, siano stati rimossi, sono prevedibili possibili disagi dovuti a code e rallentamenti.

Queste le raccomandazioni della Polizia Stradale marchigiana che sarà presente con le sue pattuglie e con i rinforzi dedicati a questo esodo estivo. Tra i primissimi consigli, si raccomanda, se non è strettamente necessario, di non mettersi in viaggio nei giorni del 6 e 7 agosto e, comunque, cercare di evitare le ore più calde della giornata poiché in caso di criticità nella circolazione le alte temperature rendono ancora più difficoltosa la situazione. Si consiglia, inoltre, prima di mettersi in viaggio, di verificare le condizioni del mezzo e di controllare gomme, luci, liquidi, impianto di aria condizionata e, non ultimo, i documenti di guida e del veicolo.

Si raccomanda di adottare tutti i comportamenti corretti alla guida evitando di compiere azioni che possano mettere in pericolo noi stessi, le persone che viaggiano a bordo con noi e tutti gli altri automobilisti. Pertanto, allacciare le cinture anche nei posti posteriori, usare i sistemi di ritenuta per il trasporto dei bambini, non utilizzare smartphone e tablet mentre si guida (sono ammessi solo i dispositivi bluetooth), rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e impegnare le corsie di sorpasso solo per il tempo strettamente necessario, non occupare né percorrere la corsia di emergenza che è dedicata ai mezzi di soccorso e che, in caso di incidente, diventa l’unica via per poter raggiungere in tempi rapidi coloro che hanno bisogno.

Non mettiamoci alla guida se abbiamo assunto alcool o altre sostanze né se siamo stanchi, condizioni che peggiorano con il caldo di questi giorni roventi.