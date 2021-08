ANCONA – Non ce l’ha fatta la donna di 60 anni rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto mercoledì sera alle 21:30 in via Bocconi. La signora è deceduta a seguito delle ferite riportate nella caduta.

La donna viaggiava in sella a uno scooter con il marito quando entrambi stando alla ricostruzione della polizia e alla testimonianza di alcuni passanti sono stati travolti da un’auto guidata da un trentenne anconetano che proveniva da via della Ferrovia e che ha tentato un’inversione a U con l’obiettivo di immettersi sull’Asse. Il giovane è ora indagato per omicidio stradale.