TOLENTINO – «Trasferiti insieme, separati mai». Così recitava lo striscione che questa mattina gli studenti dei licei Filelfo di Tolentino hanno esposto nel parcheggio della zona industriale Cisterna, fuori dai locali dell’ex Quadrilatero, contro il trasferimento del solo liceo Classico in centro storico, all’ex scuola Bezzi, previsto per settembre prossimo. Non è stato un ultimo giorno di scuola qualsiasi per gli studenti dell’istituto tolentinate: baci, abbracci, commozione, ma niente feste, coriandoli o palloncini.

A prevalere è stata la delusione, un sentimento a cui ormai sono abituati, dopo oltre sette anni di lezioni in locali commerciali. Dopo la lettera scritta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per evidenziare le condizioni in cui versa lo stabile che ospita i licei Classico e Scientifico, facendo appello all’articolo 3 della Costituzione, oggi gli studenti hanno voluto lanciare un altro messaggio forte e chiaro al territorio: la necessità di una struttura adeguata per le lezioni – ma per tutti, non per pochi – nell’attesa che sia disponibile il Campus in zona Pace per il quale i lavori debbono ancora iniziare.