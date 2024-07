Iniziata con la musica e un suggestivo tramonto ad alta quota, la terza edizione del Forum della Montagna. Da venerdì 19 luglio fino a domenica 4 agosto, numerosi gli eventi nel programma promosso dal Comune di Castelsantangelo sul Nera, con il sostegno della Regione Marche. Venerdì 19 luglio il piazzale di Monte Prata ha accolto “Acoustrings World Wide Music” concerto di Luciano Monceri. Prima del concerto il Sindaco Alfredo Riccioni ha salutato il pubblico rinnovando l'invito a seguire questa terza edizione. Presenti anche il Vicesindaco Giuseppe Capocci e l'assessore alla cultura Valentina Remigi. Difronte allo spettacolo della natura che ha accompagnato gli ospiti a vedere il tramonto del sole nel lato di Castelsantangelo sul Nera e il sorgere della luna nel lato di Castelluccio di Norcia, Luciano Monceri ha donato al pubblico 1 ora e trenta di musica cambiando una serie di strumenti: chitarra acustica, nyckelarpa svedese, moorir khur mongolo, arpa celtica. Strumenti rigorosamente a corda hanno suonato nella reinterpretazione di colonne sonore di film indimenticabili, musiche tradizionali, canzoni d’autore italiane ed internazionali, composizioni originali. Un grande momento artistico molto apprezzato dagli intervenuti. Oggi, sabato 20 luglio, nel giorno in cui si rievocano i 502 anni dalla battaglia del Pian Perduto avvenuta il 20 luglio del 1522 tra Norcia e Visso (di cui Castelsantangelo faceva parte), per continuare a promuovere la collaborazione tra le due Regioni ed anche per promuovere ideali di pace, nel pomeriggio ai Giardini pubblici di Castelsantangelo sul Nera, si rivivono le atmosfere medioevali rivolte ai grandi e soprattutto ai più piccoli, con laboratori per bambini a cura de La Catasta. Domenica 21 luglio escursione “La Val Canatra da Castelluccio” nei luoghi di confine dove fu combattuta la battaglia. Giovedì 25 luglio alle ore 16,30 al Rifugio Nido delle Aquile, nel Piazzale di Monte Prata, si terrà il “Terzo Forum della Montagna. La fiscalità della montagna”, che vedrà importanti relatori come il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, accolti dal Sindaco Alfredo Riccioni. Il programma proseguirà sabato 27 luglio con l’escursione con il CAI di Camerino, Cima Vallinfante (2113 m.) – Monte Porche (2233 m.) dal parcheggio di Monte Prata. Alle ore 21,00 presso lo spazio esterno della struttura polifunzionale “Casa Amici del Trentino” per poi muovere attori e pubblico verso i Giardini Pubblici, si terrà il racconto teatrale: “La Battaglia del Pian Perduto: una cantastoria”, a cura della Società Cooperativa Le tre corde, con gli attori Giovanni Moschella, Elena Fioretti e la musica di Luciano Monceri, con la regia di Gabriela Eleonori. Domenica 4 agosto il programma chiude con una escursione alla Cascata del Pisciatore da Vallinfante. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per informazioni ci si può rivolgere al Comune di Castelsantangelo sul Nera 0737/970039, nei fine settimana alla Pro Loco Valli Castellane 0737/439847, consultare il sito internet e le pagine social del Comune e del Forum della Montagna. Il programma è sostenuto con i fondi della Legge Regionale n 23 del 6 ottobre 2022, celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto