Si è tenuta il 3 maggio scorso a Pesaro, presso la Casa delle Donne, la conferenza stampa dell’edizione 2024 del “Festival Percorsi”, alla presenza del comitato direttivo, della presidente di Percorso Donna, Mariangela Siepi, e dei main donor.

È stata l’occasione per presentare la sesta edizione del festival, inserito nel vasto programma di Pesaro 2024. Gli appuntamenti itineranti nelle città di Pesaro, Fano, Urbino e Fossombrone rappresentano un “antidoto contro la cultura dello stupro” e si svolgono dall’8 al 12 maggio 2024. Galleria Rossini, novità di questa edizione di Percorsi, sarà il campo base della segreteria, dove oltre alla visita della mostra “Portraits of Courage” si potranno avere informazioni sull’associazione e sostenerla attivamente al banchetto gadget.

Ad aprire la conferenza stampa la presidente di Percorso Donna, l’avvocata Mariangela Siepi: “Percorsi si riconferma l’evento di punta della nostra associazione e ringrazio tutte le associate per l’enorme impegno profuso affinchè si realizzi nel migliore dei modi. Dopo il costante successo delle scorse edizioni abbiamo confermato la formula di un festival itinerante che fa tappa in più città del nostro territorio. Un evento pensato anche per le scuole, per sottolineare l’impegno della nostra associazione nella formazione per le scuole di ogni ordine e grado”.

“La cultura dello stupro permea la nostra società intrisa di stereotipi e abitudini per cui molti uomini e molte donne di ogni età, estrazione sociale ed educazione, ritengono “normale” la violenza esercitata dagli uomini sulle donne, anzi spesso inconsapevolmente la valorizzano ritenendola indice di virilità. La nostra rivoluzione culturale innesca consapevolmente meccanismi di rottura, fa luce su quanto ancora accade almeno 100 volte all’anno nel presente: le donne vengono ammazzate al ritmo di una ogni tre giorni e questi numeri non considerano gli stupri e le violenze domestiche.” afferma Laura Martufi, presidente del Festival.

Continua Elisabetta Furlani, direttrice artistica di Percorsi: “parliamo di cultura dello stupro, usiamo le parole giuste senza averne paura, passiamo all’azione. Per fare luce, c’è bisogno di fuoco. Percorsi usa il fuoco per preparare una pozione: il nostro potentissimo antidoto contro la rape culture! Potete trovarlo in tutti gli appuntamenti di questa fiammeggiante edizione 2024, e aggiungere i vostri ingredienti per prendere attivamente parte alla rivoluzione culturale contro la violenza di genere.”

Altra novità è l’evento di Silent Yoga ideato da Daniela Cecconi che in qualità di main donor afferma: “yoga significa unione. Quando ho letto per caso un articolo sui dati di frequentazione dei corsi di yoga per l’80% da parte delle donne mi sono detta che era il momento di dare un segnale. Il segnale è stato colto forte e chiaro perché l’evento è andato sold out nel giro di 48 ore.”

Chiude la conferenza l’Ing. Enzo Raho, dirigente delegato di Renco SPA main donor del festival, con la confermata collaborazione stabile e continua annunciata un anno fa: “L’impegno di RENCO non si limita a quello di main donor dell’evento PERCORSI ma si è concretizzata in una collaborazione stabile con l’Associazione PERCORSO DONNA. Abbiamo infatti realizzato una formazione obbligatoria per tutto il nostro personale rappresentata da uno sticker nei nostri elmetti. Lo scopo è quello di portare avanti nel migliore dei modi il nostro personale percorso di crescita sulle responsabilità sociali aziendali con chi autenticamente è esperto in questo campo. Ci piace pertanto l’idea di partecipare attivamente insieme a PERCORSO DONNA aprendo la comunità di RENCO perché siamo consapevoli che la battaglia da affrontare non possa che essere combattuta insieme sul piano culturale.”

I contenuti e il programma sono scaricabili qui:

https://percorsodonna.com/programma_percorsi/programma-percorsi-2024