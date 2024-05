Contribuire alla diminuzione del fenomeno dei NEET e del disagio giovanile, favorendo la crescita e la formazione e l’esperienza professionale dei giovani per renderli più occupabili, valorizzandone i talenti e stimolandone un atteggiamento pro-attivo: questo l’ambizioso obiettivo di NEET STOP!, presentato questa mattina al Centro Orizzonte di Macerata dalla Cooperativa Sociale Il Faro, ente capofila del progetto.

Il progetto, che fa parte di un sistema più ampio, denominato Modello Operativo G.O.A.L.S., e sostenuto dalla fondazione San Zeno Onlus, si svilupperà nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno ed è in collaborazione con Imprendere s.r.l., Human Foundation Do&Think Tank per l'Innovazione Sociale, gli ATS 14 – 15 – 16 – 19- 20 – 21 e le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio.

I NEET, ovvero giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione, sono ragazzi e ragazze che molto spesso vivono situazioni di svantaggio, di disagio e di esclusione sociale. Le ultime statistiche della Regione Marche sottolineano un loro numero sempre più significativo e anche il drop-out scolastico, con giovani che abbandonano gli studi prima di aver conseguito un diploma o una laurea, presenta dati importanti. La dispersione scolastica sfocia poi in molteplici problematiche di devianza giovanile. Il progetto, che intende fronteggiare questi fenomeni, è destinato ai giovani marchigiani di età tra gli 11 e i 35 anni, mettendo al centro il loro futuro grazie ad una rete territoriale composta da istituti scolastici, enti non profit, istituzioni e imprese: gli attori territoriali si uniscono per contenere il “drop-out” scolastico, migliorare il benessere psico-emotivo e scolastico e aumentare l'occupabilità dei giovani marchigiani, riattivando così il loro percorso personale e formativo.

NEET STOP!, di durata pluriennale, prevede il suo avvio a maggio 2024, con interventi centrati sulla valorizzazione dei talenti personali e sull'empowerment delle life skills, che permetteranno di potenziare la consapevolezza individuale favorendo una scelta del percorso di studi e professionale più responsabile e partecipata.

Nello specifico, le attività previste sono:

– percorsi di orientamento scolastico in entrata e in uscita

– supporti psicologici individualizzati

– supporti psico-pedagogici in piccoli gruppi

– percorsi formativi di orientamento lavorativo

– corsi di formazione professionalizzanti

– tirocini.