CUPRAMARITTIMA – Poco dopo le 13 i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 16 Adriatica, per l’incendio di due autovetture alimentate a metano. Le fiamme si sono sprigionate dopo il tamponamento che ha coinvolto le due macchine e gli operatori VF giunti dal distaccamento di San Benedetto del Tronto le hanno estinte con l’ausilio di liquido schiumogeno.

Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni per mezz’ora, il tempo necessario per mettere in sicurezza l’intera zona incidentale. Per uno degli autisti coinvolti nell’incidente è stato disposto dai sanitari il trasporto in ospedale. Sul posto la polizia locale ed i carabinieri, oltre al personale del 118.