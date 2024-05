ANCONA – Paura, stamattina poco prima delle 8, al Mandracchio di Ancona, quando un muletto di grosse dimensioni è precipitato in acqua nella zona portuale non troppo distante dalla Mole Vanvitelliana. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente, ma il conducente, un ragazzo sui 25 anni, sarebbe riuscito autonomamente ad uscire dal mezzo, prima di risalire risalire sulla banchina. E’ stato tuttavia soccorso e portato dai sanitati all’ospedale per tutti gli accertamenti del caso, in quanto avrebbe riportato diverse contusioni.

Sul posto le ambulanze della Croce Rossa, i vigili del fuoco, la Polizia locale, la Capitaneria di Porto e le squadre dei sommozzatori della Guardia di Finanza. Difficili le operazioni di recupero del muletto utilizzato per la movimentazione dei container, sotto al quale è rimasta incastrata una barca. Soltanto dopo la rimozione del mezzo sarà possibile effettuare operazioni antinquinamento, anche in questo caso complesse, dato che il punto dell’incidente non è raggiungibile dal battello dedicato. Probabilmente bisognerà stendere delle panne.