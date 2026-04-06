OSIMO – Una voce gentile e appassionata, una penna attenta e precisa, quella di Valeria Dentamaro. La giornalista osimana si è spenta a 83 anni nel giorno di Pasqua. Tra i messaggi di cordoglio quello della sindaca Michela Glorio: “Osimo perde una persona speciale, che amava il suo lavoro, la sua famiglia, la sua città. La Pasqua si è fatta improvvisamente triste alla notizia che mi è giunta stasera della scomparsa di Valeria Dentamaro, giornalista per tanti anni del Resto del Carlino per il quale seguiva la cronaca di Osimo, e titolare della casa editrice Osimo Edizioni. Una realtà che ha dato lustro a diversi scrittori locali e che ha editato per 30 anni il settimanale La Meridiana, dove sono passati tanti giornalisti alle prime armi. Valeria ha lavorato al suo amato giornale fino all’ultimo giorno. L’edizione uscita questo weekend ha proprio celebrato il trentennale del settimanale che ha raccontato, e spero continuerà a farlo, la vita della nostra comunità. Venerdì mattina le ho telefonato appena saputo che era stata ricoverata per un problema di salute. Era tornata a casa pronta a riprendere la sua attività di tutti giorni, fatta di campagna, famiglia e ovviamente giornalismo. Una voce forte la sua, orgogliosa, che amava profondamente quello che faceva e la sua Osimo. Grazie per il tuo impegno per Osimo Valeria e per la cordialità e l’amicizia che mi hai sempre dimostrato. Ora hai raggiunto il tuo amato Stefano e ci guarderete insieme da lassù. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità osimana mi stringo al dolore della figlia Federica, del figlio Fabiano e di tutta la famiglia di Valeria, dei suoi collaboratori e dei tantissimi amici”.

I funerali si terranno domani martedì 7 aprile alla chiesa della Sacra Famiglia di Osimo alle 16,30.