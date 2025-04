PESARO – Gli tendono un agguato con la complicità di un compagno di classe. Un giovane di 14 anni è stato picchiato con calci e pugni fuori al Campus scolastico di via Nanterre a Pesaro da due coetanei di 16 anni. Il fatto risale a metà dello scorso marzo. A scatenare la violenza una ragazzina contesa, la scena del pestaggio è stata ripresa con il cellulare da altri ragazzi presenti. Proprio quelle immagini acquisite dalla polizia hanno permesso di risalire ai tre aggressori per cui sono scattate le denunce per lesioni. Ora ad occuparsene è la procura dei minorenni di Ancona. I ragazzini indagati hanno già nominato degli avvocati per tutelarsi di fronte alle accuse. Il ragazzo aggredito ha riportato ferite giudicate guaribili con 15 giorni di prognosi.