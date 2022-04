Resta alto il numero delle vittime causa Covid nelle Marche: sono 8 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, tra cui un 62 enne di Ancona come deceduto più giovane. Si tratta di 5 uomini e 3 donne, per un totale di 3746 vittime dall’inizio della pandemia.

In aumento il numero dei ricoveri totali: sono 245 (+4 in 24 ore), di cui 10 in terapia intensiva (invariato), e 235 in area medica (+4). Stabili, invece, le persone nei pronto soccorso: sono 37, come il giorno precedente.

In diminuzione l’incidenza da contagio su 100mila abitanti: è a quota 962 (-29 in 24 ore). I nuovi casi sono 1981, il 40,6% dei 4881 test analizzati. Di questi, 610 si registrano nell’Anconetano, 370 nel Pesarese, 353 nell’Ascolano, 320 nel Maceratese, 252 nel Fermano, 76 da fuori regione.