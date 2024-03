URBINO – Dalla tarda mattinata odierna Anas sta riaprendo al traffico in modalità provvisoria la galleria ‘Ca’ Gulino’, sulla strada statale 73bis/var a Urbino. Il tunnel era rimasto chiuso in seguito al drammatico incidente di fine dicembre per i danni causati dall’incendio che ne era seguito. Allora persero la vita quattro persone, dopo uno schianto tremendo tra un’ambulanza ed un pullman.

“La circolazione – spiega Anas – è consentita su una corsia nella sola direzione Fermignano per 3 chilometri in corrispondenza del tunnel, mentre il traffico in direzione Urbino continua a transitare sul vecchio tracciato adiacente”. Al fine di consentire la riapertura della galleria, Anas ha realizzato un impianto di illuminazione provvisorio ed ha eseguito il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura delle pareti interne.