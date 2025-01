GRADARA – Riaccompagna a casa gli amici uno alla volta a bordo del suo scooter dopo aver fatto serata in un locale del lungomare di Misano, ma durante uno dei viaggi finisce con il motorino, uno Scarabeo, contro un albero e muore sul colpo. Tragico epilogo per un giovane di 17 anni di Gradara. L’incidente si è consumato intorno alle 4:40 in via della Stazione a Misano.

Il giovane stava andando a riprendere al locale l’ultimo dei tre amici con cui aveva trascorso la serata quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dello Scarabeo proprio sul rettilineo di via della Stazione urtando prima il cordolo di destra poi un albero e finendo tragicamente la sua corsa a terra. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente da un automobilista di passaggio ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della polizia Stradale per i relativi rilievi e la strada è rimasta interrotta per alcune ore.