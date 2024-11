C'è attesa ad Ancona per la riapertura del Cinema Teatro Italia chiuso al pubblico dallo scorso giugno, quando durante un sopralluogo la commissione di pubblico spettacolo del Comune di Ancona ha riscontrato alcune anomalie riferibili principalmente all’impianto elettrico.

Adesso, dopo mesi di schermo spento per permettere lo svolgimento dei lavori di adeguamento finalmente ultimati la Teorema Cinema, società che gestisce ‘l’Italia’ dal 2021, è pronta a ripartire con la programmazione e attende l'ultimo sopralluogo della commissione per poter ufficialmente riaprire. Ma non solo. Con una serata al cinema Azzurro per ringraziare il pubblico che nei mesi di chiusura ha più volte chiesto come poter dare una mano, i titolari hanno lanciato un crowdfunding per poter rendere il cinema uno spazio artistisco a 360°. non solo proiezioni ma anche spettacoli sul palco teatrale presente nella sala.