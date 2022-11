ANCONA – Si finge la colf assunta di recente dell’inquilino del piano superiore e con una scusa chiede di entrare in casa di un’anziana, riuscendo a portarle via mille euro, due anelli e un orologio d’oro dall’armadio. È accaduto nella mattinata di ieri e i fatti sono stati denunciati alla Polizia di Stato. Nel mirino una 76enne che risiede in centro. Agli operatori giunti sul posto ha riferito di aver incontrato la donna, verosimilmente di origini sudamericane, sull’uscio della porta. Questa le avrebbe chiesto di entrare in casa perché, mentre faceva le pulizie in casa dell’inquilino del piano superiore, le sarebbe caduto qualcosa sul balcone della signora. L’anziana si è mostrata collaborativa, ma nel frattempo di quell’oggetto neanche l’ombra. Così anche dopo un controllo dalla finestra, per vedere se fosse finito addirittura più sotto, ed è stata la 76enne ad affacciarsi perché la donna ha spiegato di essere in gravidanza e che non avrebbe potuto farlo lei.

A quel punto, dopo una fantomatica ricerca, ha fatto perdere le sue tracce dandosela a gambe. E per l’anziana, pochi minuti dopo, l’amara sorpresa quando si è rivolta al suo vicino che ha smentito tassativamente di aver assunto una colf presso la sua abitazione. Rientrando in casa ha scoperto la camera da letto a soqquadro, ma il furto era ormai stato compiuto. Forse la donna si è avvalsa di un complice. Proseguono le indagini della Polizia di Stato per risalire all’identità della giovane e, più in generale, sotto il coordinamento della Questura, continua l’impegno delle forze dell’ordine per stroncare l’odioso crimine delle truffe ai più fragili.