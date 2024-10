FANO – Dopo il focolaio di Fano, è stato registrato un caso di dengue anche a Pesaro, anche se le due circostanze non sarebbero collegate. A Pesaro, la disinfestazione che era in programma la notte scorsa in zona porto è saltata a causa del maltempo ed è stata riprogrammata per questa notte. Il Comune fa sapere: “L’intervento di disinfestazione si è reso necessario a seguito della segnalazione dell’Ast di un caso accertato di dengue. L’area interessata è quella di viale Napoli, per un raggio di circa 300 metri rispetto all’abitazione di questa persona.”

A Fano, dove i casi sono ormai un centinaio, sono in programma nuove disinfestazioni tra domenica e lunedì e tra lunedì e martedì in diverse zone della città. Il comune di Fano fa sapere: “Gli ultimi accertamenti eseguiti sulle zanzare catturate non hanno evidenziato la presenza del virus. La curva di incidenza sta mantenendo un andamento discendente, con solo due nuovi casi, il cui esordio sintomatico risale al 29 settembre.” Ad oggi, ci sono quattro ricoveri nelle strutture ospedaliere locali: due accertati e due in attesa di conferma.

La dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, principalmente dalla specie Aedes aegypti, diffusa nelle aree tropicali. I sintomi includono febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e articolari, e rash cutaneo. Nelle Marche si è sviluppato il più grande focolaio autoctono, ovvero la trasmissione della malattia è avvenuta localmente, tramite zanzare che si sono infettate e hanno trasmesso il virus pungendo più persone.