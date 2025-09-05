ANCONA – Dopo il calo registrato nell’ultima settimana di agosto, i dati di inizio settembre segnalano una ripresa della proliferazione algale, con valori nuovamente in fase di emergenza in più località della costa.



Per quanto riguarda il litorale di Ancona i campionamenti effettuati dall’ARPAM nelle giornate del 3 e 4 settembre evidenziano un nuovo incremento delle concentrazioni dell’alga tossica Ostreopsis ovata al Passetto con 836.800 cell/L e a Pietralacroce con 72.000 cell/L.



Di conseguenza è stata adottata una nuova ordinanza che VIETA la balneazione e lo stazionamento presso le due stazioni balneari.



L’esposizione a Ostreopsis cf. ovata può determinare sintomi a carico delle vie respiratorie (tosse, mal di gola, riniti, difficoltà respiratorie), nonché disturbi oculari e cutanei in caso di contatto diretto con l’acqua.