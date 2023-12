ANCONA – Infortunio mortale sul lavoro questa mattina attorno alle 11 in un’azienda in via Fioretti, nella zona Baraccola di Ancona.



Un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto, probabilmente da un lucernaio. Un volo di una decina di metri che non gli ha lasciato scampo.



Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’eliambulanza, il medico si è calato con il verricello per velocizzare il più possibile le operazioni di soccorso. Vano purtroppo però ogni tentativo di rianimare l’uomo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



Sul posto, oltre ai sanitari, carabinieri, vigili del fuoco e polizia scientifica.

