CIVITANOVA MARCHE – Grave incidente questa mattinata intorno alle ore 6.45 a Civitanova Marche lungo via De Amicis, all’altezza dell’incrocio con via Marconi.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto, una Ford Fiesta e una Opel Corsa, si sono scontrate frontalmente.

Quattro i feriti, uno dei quali, grave, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.