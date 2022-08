SENIGALLIA – Finisce con il camion contro le barriere che delimitano le corsie dell’autostrada. I sanitari del 118 e i Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 22.45 circa tra i caselli di Ancona Nord e Senigallia in direzione Nord per soccorrere l’autista del mezzo pesante. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti, mentre la squadra dei pompieri di di Ancona ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento in quanto il mezzo, a causa dell’incidente , ha perso parte del carico sulla carreggiata. Sul posto anche la Polizia Autostradale, ed il personale Autostrade per l’Italia, ancora da ricostruire le cause dell’incidente