JESI – Un incendio di vaste dimensioni sta coinvolgendo ettari di bosco e sterpaglie a sud ovest della città di Jesi, nelle campagne in zona Montesecco, Montecappone e Tabano. Il rogo, ora circoscritto e sotto controllo, si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, da via di Colle Onorato, poi a causa dei forti venti si è propagato nelle zone adiacenti e si stava avvicinando alla zona Acquasanta.

Sul posto ci sono al momento quattro squadre dei Vigili del fuoco e il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). Sono stati attivati anche un Canadair, un elicottero VF e l’elicottero AIB regionale. È stato attivato il Coc, per valutare la possibilità di evacuare abitazioni nel caso in cui l’incendio si avvicini al centro abitato. È andato a fare un sopralluogo anche il sindaco di Jesi Massimo Bacci. La Polizia locale e i Carabinieri hanno chiuso al traffico via Montesecco e stanno valutando se vi siano delle abitazioni coinvolte nel rogo.

Fiamme vive, in particolare, in un fossato di grande estensione a ridosso di via Tabano, nei pressi di poche villette e case di campagna, al momento messe in sicurezza. Evacuata una anziana disabile, insieme alla badante, per precauzione. L’invito dell’Amministrazione comunale è di tenere le finestre chiuse. I carabinieri Forestali hanno individuato in un cantiere edile in via Monteschiavo di Maiolati Spontini l’origine delle fiamme. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e le cause del rogo che sono con ogni probabilità riconducibili a cause colpose. Al momento i danni sono limitati ai terreni coltivati divorati dal fuoco, non si registrano danni alle persone né agli animali.