PESARO – Investimento mortale stamattina in località Osteria Nuova di Montelabbate, in provincia di Pesaro Urbino. Una donna di 91 anni, residente nella zona, è stata travolta e uccisa da un’auto Ford mentre attraversava la strada, secondo le prime informazioni, sulle strisce pedonali.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto sulla Provinciale poco dopo le 7, sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia.

L’urto è stato molto violento e la donna è stata sbalzata per qualche metro. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Inutili i soccorsi per la donna che è morta a causa delle gravi lesioni riportate.