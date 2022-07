TOLENTINO – L’auto finisce nel fossato, il corpo esce dal finestrino e resta schiacciato dalla vettura.

Se ne è andata così ieri sera poco dopo le 20 la 43enne Valentina Pasquali. La donna era alla guida di una Dacia Sandero, percorreva la strada verso Belforte del Chienti quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto poco prima di iniziare una semi curva.

L’auto, attraversando tutta la carreggiata, è precipitata nella scarpata opposta al senso di marcia, volando per un paio di metri.

Nulla da fare purtroppo per lei, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto è accorsa anche la sorella della donna che, appresa la notizia, ha avuto un malore. Oltre alla sorella e a un fratello, Valentina Pasquali lascia il compagno e due figli piccoli.