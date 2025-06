Oggi 5 giugno 2025 a Macerata, si è celebrata la ricorrenza del 211° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che si è tenuta nella splendida cornice di Piazza “Vittorio Veneto”, alla presenza delle autorità della Provincia e della cittadinanza.

L’evento è stato preceduto dalla deposizione di un omaggio floreale presso la targa, posta all’interno del Comando Provinciale, in memoria del Maggiore Pasquale INFELISI, insignito di “Medaglia Bronzo al Valor Militare”.

La Cerimonia è stata accompagnata dalle musiche dell’Orchestra di Fiati Insieme per gli altri, diretta per l’occasione dal Maestro Emiliano BASTARI, e dal tenore Andrea FERRANTI.

L’orchestra, nata il 26 ottobre 2019, oltre a collaborare con le istituzioni, in occasione di ricorrenze nazionali, abbina ai propri concerti raccolte fondi per le associazioni no-profit del territorio e in quasi 6 anni ha tenuto 207 concerti, in 74 diverse località, con oltre €100.000,00 euro di fondi raccolti.

La Festa dell’Arma è da sempre un momento di riflessione sui dati dell’attività preventiva e di contrasto alle varie forme di criminalità condotta dai Comandi della provincia. In tale quadro, il Comando Provinciale di Macerata ha elaborato una sintesi che riporta i principali indicatori di delittuosità e l’azione di contrasto attuata nel periodo giugno 2024 e maggio 2025.

L’attività preventiva dispiegata dalle 40 Stazioni, dai Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Macerata, Civitanova Marche, Tolentino e Camerino (pattuglie, perlustrazioni e servizi di Carabiniere di quartiere) ha fatto registrare, nei 12 mesi in esame, circa 23.500 servizi esterni, pari a circa 117.000 ore.

La proiezione esterna dei Reparti ha permesso di identificare più di 97.000 persone, di controllare oltre 64.000 mezzi, di ispezionare numerose attività economiche, anche con l’ausilio dei Reparti Speciali, in particolare del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata e del N.A.S. di Ancona.

L’Arma si è intensamente impegnata, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, a garantire l’ottemperanza delle disposizioni del Prefetto di Macerata inerenti ai controlli sulla c.d. movida.

Passando a una disamina dell’attività di Polizia Giudiziaria eseguita in provincia, il numero complessivo dei delitti denunciati per cui ha proceduto l’Arma dei Carabinieri è stato pari a 6.500, l’85,5 % di quelli complessivamente denunciati a tutte le Forze dell’Ordine. L’attività di contrasto dell’Istituzione si è confermata incisiva, attestandosi su dati statistici sostanzialmente stabili rispetto a quelli dell’anno precedente.

Il numero dei reati scoperti è stato pari al 30% di quelli denunciati.

I dati confermano la qualità del controllo del territorio e l’incisività della prevenzione in generale, anche nel delicato e singolare periodo.

Nell’arco temporale in esame, le persone denunciate per reati di vario genere sono state 2021 (2134 nel periodo precedente), mentre il numero degli arresti è stato di 198 (201 periodo precedente).

L’attività antidroga ha, ancora una volta, costituito importante componente dell’attività operativa. Nel periodo sono state arrestate 39 persone e denunciate 70, mentre altre 186 persone sono state segnalate per uso personale delle stesse sostanze. Sono stati sequestrati complessivamente Kg. 73 di hashish, Kg 1,6 di marijuana, Kg. 5,1 di cocaina, gr. 79 di eroina, gr. 223 di oppio, gr. 41 di anfetamine.

Certamente l’attività di indagine più importante nello specifico settore, è costituita dalla recente operazione LOS POLLOS, avviata nel mese di settembre 2024, conclusasi nei giorni scorsi con l’esecuzione di 19 misure cautelari, nei confronti di altrettanti soggetti, di cui 13 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 3 all’obbligo di dimora e una all’obbligo di presentazione alla PG. Nel corso delle varie fasi dell’indagine e nella fase esecutiva delle misure cautelari sono stati sequestrati complessivamente 68 Kg di hashish, 4,150 Kg di cocaina, gr. 715 di marijuana e la somma in contanti di oltre 400.000 € ritenuta provento dell’attività illecita.

Si segnalano, altresì, le seguenti operazioni di rilievo:

– 24.06.2024, la Stazione CC di Porto Recanati ha arrestato un barista pregiudicato che deteneva gr. 187 di cocaina e gr. 84 di hascisc;

– 26.07.2024, il Nucleo Investigativo di Macerata ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni (un appartamento, un’autovettura e la somma in contanti di € 3385) emesso dal Tribunale di Macerata nei confronti di un pregiudicato albanese, già arrestato il 15.03.2024, in quanto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti;

– 14.08.2024, il NORM della Compagnia CC di Macerata ha arrestato uno studente che deteneva gr. 239 di hashish, suddivisi in tre panetti;

– 27.08.2024, il NORM della Compagnia CC di Civitanova Marche ha arrestato un pregiudicato che deteneva gr. 61 di cocaina;

– 06.09.2024, la Stazione CC di Cingoli ha arrestato una donna con gr. 255 di cocaina, suddivisi in tre involucri, con il sequestro dell’autovettura su cui viaggiava l’indagata;

– 10.09.2024, il NORM della Compagnia CC di Tolentino ha arrestato un albanese clandestino sul territorio nazionale che deteneva gr. 55 di cocaina, suddivisi in 100 dosi, e la somma di € 1660, ritenuta provento dello spaccio;

– 14.10.2024, la Stazione CC di Recanati ha arrestato di un pregiudicato che deteneva gr. 108 di cocaina, suddivisi in dosi;

– 27.03.2025, il Nucleo Investigativo di Macerata ha arrestato un nigeriano che deteneva gr. 75 di eroina, suddivisi in 16 dosi.

Sono stati accertati nel periodo n. 2.285 furti, di 206 scoperti, con 41 persone arrestate e altre 272 denunciate in stato di libertà.

Si segnalano in particolare le seguenti operazioni di servizio:

– 04.10.2024, la Compagnia di Tolentino ha arrestato 2 pregiudicati campani, in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Macerata, ritenuti responsabili di 46 fatti delittuosi, relativi a furti di rame in abitazioni private, strutture ricettive e cimiteri, commessi in vari comuni della provincia di Macerata;

– 13.02.2025, il NORM della Compagnia di Macerata ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Macerata, nei confronti di un cittadino albanese, ritenuto responsabile del furto perpetrato nel mese di marzo 2024 presso una tabaccheria del capoluogo;

– 18.02.2025, il NORM della Compagnia di Civitanova Marche, in collaborazione con il Commissariato PS, ha arrestato 3 soggetti, due pugliesi e un tunisino, per tentato furto aggravato in concorso presso una tabaccheria;

– 02.04.2025, il NORM della Compagnia di Civitanova Marche e le Stazione di Montecosaro e Civitanova hanno dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di 4 giovani, tutti residenti a Cerignola (FG), ritenuti responsabili del furto aggravato di 2 autovetture, mentre un quinto soggetto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

Le rapine consumate sono state n. 39, di cui 22 scoperte, con 11 persone arrestate e altre 32 deferite in stato di libertà.

Si segnalano in particolare le seguenti operazioni di servizio:

– 17.06.2024, la Compagnia CC di Tolentino ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane tossicodipendente che, il precedente 24 maggio, aveva rapinato un’anziana, strappandole la borsetta con il contante appena ritirato all’ufficio postale, gettandola a terra e causandole la frattura della spalla;

– 01.07.2024, il NORM della Compagnia CC di Tolentino ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un cittadino brasiliano clandestino, ritenuto responsabile di rapina, perché presso la sala d’attesa della stazione ferroviaria, aveva minacciato un bracciante agricolo rumeno costringendolo a consegnare il portafoglio;

– 29.08.2024, a Tolentino, due individui con il volto parzialmente travisato, uno armato di coltello, avevano perpetrato una rapina presso area di servizio carburanti, facendosi consegnare dal gestore l’incasso contenuto all’interno del registratore di cassa, pari ad € 1.500 circa, dileguandosi a bordo di autovettura con targa contraffatta. A seguito di tempestive indagini condotte dal NORM di Tolentino sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 2 pregiudicati, che venivano rintracciati e arrestati a Porto Sant’Elpidio (FM), in collaborazione con personale della Questura di Macerata, con contestuale recupero di una parte della refurtiva, dei capi di abbigliamento e del coltello utilizzati nel corso della rapina;

– 04.09.2024, il NORM della Compagnia CC di Civitanova Marche, ha deferito all’A.G. 2 pregiudicati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina aggravata, perpetrata con le medesime modalità in tre aree di servizio carburanti della SS 77, rispettivamente nelle date del 29 agosto, 31 agosto e 3 settembre;

– 31.12.2024, il NORM della Compagnia CC di Macerata ha arrestato, in flagranza del reato, un pregiudicato pugliese per tentata rapina, poiché il medesimo con il volto coperto da un passamontagna e indossando guanti in lattice, era entrato in un esercizio commerciale del capoluogo e, approfittando della distrazione della titolare, aveva afferrato la donna per il collo intimandole di consegnare l'incasso;

Nello stesso periodo i reparti dell’Arma sono intervenuti in occasione dei seguenti fatti di aggressione, rissa e violenza sulle persone, che negli ultimi tempi hanno subito un incremento in provincia:

– 04.07.2024, il NORM della Compagnia di Civitanova Marche ha deferito all’A.G. 4 nordafricani, di cui uno clandestino, per rissa aggravata, poiché la sera del 16 giugno precedente si erano affrontati armati di bottiglie rotte e di un macete, rinvenuto nell’abitazione di uno degli indagati e posto sotto sequestro;

– 06.09.2024, la Compagnia CC di Camerino ha arrestato un giovane per tentato omicidio e lesioni personali gravissime, poiché sotto l’effetto di stupefacenti, ha accoltellato i propri genitori, provocando gravi ferite al padre, che è stato ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico presso l’ospedale di Ancona;

– 22.11.2024, il NORM della Compagnia di Macerata ha arrestato 2 cittadini del Gambia, ritenuti responsabili di tentato omicidio, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi, poiché in data 28 agosto 2024, all’interno dei giardini DIAZ, avevano aggredito e minacciato altri cittadini extracomunitari, accoltellando un algerino che veniva ricoverato presso l’Ospedale di Macerata in prognosi riservata per ferita da arma da taglio;

– 28.11.2024, il NOR della Compagnia CC di Tolentino ha deferito all’A.G. 5 egiziani, di cui uno clandestino, per rissa aggravata, occorsa il 4 settembre u.s. Gli indagati, tutti impiegati in cantieri della ricostruzione post-sisma, si erano affrontati nel centro di Tolentino e due di loro erano armati di coltello;

– 11.12.2024, la Stazione di Matelica ha deferito all’A.G. 8 giovani per una violenza rissa scoppiata nei pressi di una discoteca;

– 14.02.2025, il NORM della Compagnia di Macerata, presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Ventimiglia (IM), ha arrestato un tunisino, dopo un lungo periodo di latitanza, per i reati di tentato omicidio e porto illegale di armi, commessi in concorso con un allevatore sardo, che era stato già arrestato il 29 giugno 2024. I due indagati nel mese di ottobre 2023 avevano affiancato un’autovettura ed avevano esploso alcuni colpi di fucile nei confronti degli occupanti;

– 23.02.2025, la Compagnia di Tolentino ha arrestato 6 operai egiziani impiegati nel settore edilizio per rissa aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali gravi e danneggiamento aggravato. Gli stessi, per ragioni legate all’attività professionale, si erano picchiati violentemente nel centro di Tolentino, con attrezzi edili e altri corpi contundenti;

– 29.03.2025, il NOR della Compagnia CC di Tolentino ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nei confronti di tre egiziani, che la notte del 23 febbraio 2025 avevano posto in essere un vero e proprio agguato nei confronti del titolare di una ditta edile, atteso sotto casa e picchiato con delle mazze, provocandogli lesioni personali con prognosi superiore a 40 giorni;

– 08.04.2025, il NORM della Compagnia Carabinieri di Macerata ha deferito all’A.G. 9 cittadini peruviani che avevano preso parte ad una rissa nel centro del capoluogo, nel corso della quale erano stati utilizzate due sbarre di ferro;

– 25.04.2025, il NORM della Compagnia di Civitanova Marche e la Stazione CC di Porto Potenza Picena hanno arrestato un tunisino pregiudicato per tentato omicidio, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza, deferendo in stato di libertà un secondo soggetto per lesioni personali aggravate. Dagli accertamenti è emerso che i due indagati, all’interno di un bar, avevano aggredito un altro tunisino accoltellandolo al torace e a una coscia, per poi darsi alla fuga;

– 26.04.2025, il NORM della Compagnia di Tolentino ha arrestato due operai edili kossovari, responsabili di aver teso un agguato nei confronti di un connazionale, aggredendolo e picchiandolo violentemente con una chiave inglese mentre era seduto ancora in macchina, causandogli fratture e ferite lacero-contuse;

– 01.05.2025, il NORM della Compagnia di Tolentino e la Stazione di Belforte del Chienti hanno arrestato un operaio macedone, paziente psichiatrico, che si aggirava nel comune brandendo un forcone, ferendo alcuni cittadini e danneggiando autovetture;

Inoltre, sono stati identificati e deferiti all’A.G., gli autori di numerose truffe ai danni di anziani, specialmente di quelle perpetrate con la tecnica del c.d. finto nipote, fenomeno criminoso che purtroppo ha registrato un sensibile aumento negli ultimi tempi. Tali delitti vengono generalmente messi a segno da piccoli gruppi di due o tre soggetti che, con espedienti diversificati, contattano, personalmente o telefonicamente, i malcapitati, carpendo la loro fiducia e ottenendo da questi preziosi o somme in denaro. Si tratta in genere di soggetti provenienti dalla Campania che raggiungono le potenziali vittime con autovetture a noleggio. Si segnalano in particolare le seguenti attività:

– 20.07.2024, il NORM della Compagnia CC di Camerino, ricevuta una segnalazione di truffa ai danni di un’anziana con la tecnica del finto nipote, ha individuato l’autovettura su cui viaggiavano i malfattori. Grazie alle indagini dei militari, il veicolo è stato intercettato e fermato nel Lazio da una pattuglia della Polizia Stradale. I truffatori, entrambi residenti a Napoli, sono stati arrestati e la refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari;

– 16.09.2024, la Stazione CC di Castelraimondo ha proceduto a fermo di indiziato di reato di due pregiudicati campani, fermati mentre si recavano presso l’abitazione di un’anziana donna anziana per farsi consegnare denaro e preziosi;

– 02.11.2024, il NORM della Compagnia CC di Camerino e la Stazione CC di Matelica hanno arrestato due uomini pregiudicati residenti a Napoli, i quali avevano messo in atto la truffa in danno di una signora 82enne del luogo;

– 13.11.2024, la Stazione CC di Appignano ha deferito all’A.G. 4 persone campane pregiudicate per tentata truffa in concorso ai danni di persone anziane;

– 02.01.2025, la Stazione CC di Castelraimondo ha deferito all’A.G. un campano per aver indotto una donna, con artifici e raggiri, ad effettuare un bonifico di 49.700 €;

– 17.01.2025, la Stazione di Treia ha denunciato all'Autorità Giudiziaria una donna campana per truffa ai danni di un'anziana. La vittima nel mese di ottobre precedente era stata contattata alla propria utenza telefonica da un sedicente finto nipote, il quale con artifici e raggiri, l’aveva indotta a consegnare ad un corriere la somma di € 10.000 in contanti ed alcuni gioielli;

– 18.03.2025, la Stazione Carabinieri di Belforte del Chienti ha identificato un uomo e una donna residenti a Napoli, che erano riusciti a raggirare una coppia di anziani, carpendo loro denaro e gioielli. Grazie alle indagini dei militari, l’autovettura è stata intercettata e fermata in Umbria e i due rei sono stati tratti in arresto. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Per sensibilizzare le persone anziane e le categorie più fragili sul fenomeno delle truffe, al fine di creare una “coscienza comune” sul fenomeno criminoso e sulle strategie messe in atto dai malviventi per carpire la fiducia delle vittime, questo Comando:

– ha continuato a tenere incontri e conferenze in centri di aggregazione e chiese;

– ha avviato una campagna informativa, con messaggi audio e distribuzione di opuscoli, all’interno di alcuni supermercati e centri commerciali della provincia;

– si è reso promotore, grazie alla collaborazione della Nerea spa, della produzione di 10 milioni di bottiglie di acqua minerale, recanti sulle rispettive etichette il logo dell’Arma dei Carabinieri e consigli utili per evitare i raggiri.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata nel periodo in riferimento ha eseguito numerose ispezioni in cantieri edili e luoghi di lavoro, accertando violazioni per sfruttamento del lavoro, sfruttamento di manodopera clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violazioni delle norme sul soggiorno degli stranieri. Nel corso dei controlli sono stati deferiti all’A.G. 184 soggetti, di cui 150 per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e 15 per lo sfruttamento dei lavoratori. Ha effettuato 222 accessi ispettivi, disponendo 120 sospensioni di attività, di cui 70 per gravi violazioni in materia di sicurezza, procedendo anche al sequestro di 4 aziende. Su circa 500 lavoratori controllati, 380 sono risultati irregolari, dei cui 55 in nero. Sono state elevate sanzioni per circa 450 mila euro ed ammende per oltre 340 mila euro.

Inoltre è stata posta particolare attenzione al contrasto del fenomeno della violenza di genere, accertando nel periodo complessivamente n. 122 casi, di cui 78 per maltrattamenti in famiglia, 25 per atti persecutori e 19 per violenza sessuale, reati commessi prevalentemente nei confronti di donne (compagne, mogli o fidanzate), spesso costrette a subire comportamenti violenti e vessatori da parte dei partner. Nell’ambito dell’attività di contrasto nello specifico settore sono state deferite all’A.G. n. 102 persone in stato di libertà, 23 in stato di arresto, 6 sottoposte agli arresti domiciliari e 22 alla misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare o del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nel quadro dell’attività di prevenzione dei reati in genere, si collocano anche le conferenze tenute dai comandanti di Stazione e di Compagnia in favore delle scolaresche, col fine di prevenire i reati di bullismo, cybercrime, blue whale e l’uso di stupefacenti, ma anche di trasmettere ai ragazzi la cultura della legalità.

Analoghe iniziative, volte a prevenire truffe in danno di anziani e reati in genere contro le fasce deboli, sono state organizzate anche all’interno di centri culturali, parrocchie ed associazioni.

Nel novembre 2022, presso la Compagnia Carabinieri di Tolentino è stata inaugurata la stanza rosa dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze e/o soprusi. L’ambiente è stato realizzato d’intesa con il Club Soroptimist di Macerata, nell’ambito di un progetto nazionale tra Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia. Si tratta di un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza alla persona per le sofferenze subite.

Importante anche il ruolo svolto dai Carabinieri maceratesi in attività di Safety e Pubblico Soccorso, fra cui le ricerche ed il rintraccio, sotto il coordinamento della Prefettura di Macerata, di numerosi soggetti scomparsi ed il soccorso portato a persone coinvolte in incidenti stradali o domestici o responsabili di atti autolesionistici.