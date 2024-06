Il destino dell'Ancona Calcio è avvolto nell'incertezza, dopo la serata di tensione con la protesta dei tifosi e la corsa ai pagamenti all'ultimo minuto, il termine era la mezzanotte di ieri, oggi si moltiplicano i dubbi: non è chiaro infatti se e quando siano stati fatti i bonifici per pagare lo stipendio di staff e calciatori, circa 450mila euro, condizione indispensabile per l'iscrizione al campionato di serie C. O meglio, secondo le ultime indiscrezioni, i bonifici sarebbero stati fatti ma risulterebbero inompleti, insomma un grande pasticcio.