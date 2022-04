Si continua a morire per Covid, mentre contagi e ricoveri sono in diminuzione anche nelle Marche. Sono i fragili quelli più esposti. Nove le vittime nelle ultime 24 ore: la più giovane una 62enne di Porto Sant’Elpidio, la più anziana una 96enne di Sant’Elpidio a Mare. Tutti avevano patologie pregresse. Dall’inizio della pandemia sono 3738 i decessi totali.

Calano i ricoveri totali: sono 241 (-14 in un giorno), di cui 10 in terapia intensiva (invariati), e 231 in area medica (-14). Sono 37 le persone nei pronto soccorso della Regione (-1 in una giornata).

In diminuzione anche l’incidenza del contagio da Covid: è a quota 991 (-34 in 24 ore). I nuovi contagi sono 2814, il 40,5% dei 6947 test analizzati. Di questi, 927 si registrano nell’Anconetano, 504 nel Pesarese, 486 nel Maceratese, 456 nell’Ascolano, 350 nel Fermano, e 91 fuori regione.