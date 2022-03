Si schianta contro un’auto in sosta e poi risulta positiva all’alcool test con un tasso doppio rispetto a quello consentito. Notte da dimenticare, quella scorsa, per una 23enne che ha causato un incidente in via Santa Chiara a Macerata. All’arrivo dei Carabinieri per gli accertamenti del caso la ragazza è stata sottoposta alla prova del palloncino. Risultato: multa e patente ritirata.