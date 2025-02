ANCONA – La Procura di Ancona ha chiesto il processo per un 75enne anconetano accusato di abusi su minore. Avrebbe molestato una bambina di 12 anni, sua ex vicina di casa, nell’androne del palazzo. Il fatto risale alla primavera del 2023, in un quartiere alla periferia di Ancona. L’anziano si era trasferito a vivere altrove ma aveva tenuto un appartamento di proprietà nella palazzina dove sarebbe avvenuto l’abuso. Poi la piccola raccontò tutto ai genitori che a seguito di un litigio ferirono l’anziano. L’uomo denunciò i genitori della bimba per lesioni e a sua volta fu denunciato pe violenza sessuale. L’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma è attesa per maggio. L’indagato, che nega le accuse, è difeso dall’avvocato Riccardo Leonardi. La bambina è parte civile con l’avvocato Arianna Benni.