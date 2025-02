Maxi operazione dei carabinieri in tutta Italia.



Individuati dalla procura di Rimini 39 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina, furti in abitazione, traffico, detenzione e spaccio di quantità ingenti di stupefacenti, in particolare cocaina. Le misure cautelari in carcere eseguite oggi sono state 26 tra cui quella di un appuntato scelto dei carabinieri di Rimini, (tre quelle ai domiciliari relative tutte a donne tra cui la moglie del carabiniere).

Le misure si aggiungono a quelle eseguite nel corso dell’indagine partita a marzo del 2024, per un totale di 61 persone arrestate.

I provvedimenti sono stati eseguiti, oltre che nella provincia di Rimini, da cui sono partite le indagini, anche in dvierse altre zone d’Italia tra cui la Provincia di Pesaro.