Colpi di clacson, motori che rombano e disagi al traffico. Ma la protesta non si ferma. E a Pesaro 150 trattori si sono concentrati in un campo davanti alla rotatoria antistante il casello dell'A14, per poi procedere con un corteo rumoroso, ma pacificio per la strada dell'Interquartieri. Analoga manifestazione anche a Porto San Giorgio