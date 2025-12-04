Da quando aveva sei anni, Benedetta ha combattuto contro un mostro chiamato #Neuroblastoma. Ha passato l'infanzia e l'adolescenza in ospedale, combattendo a colpi di sorrisi e musica. Il suo cuore si è fermato lo scorso gennaio, ma la sua anima vive ancora nell'amore e nei progetti di chi le ha voluto bene. Domenica 7 Dicembre 2025 presso l'Auditorium del Polo Scolastico di Moie di Maiolati Spontini la ricorderemo, la racconteremo, nel giorno che sarebbe stato quello del suo compleanno, in quella che è stata la sua scuola. La mamma Milena e la Direttrice della Fondazione Ospedale Salesi hanno anticipato così l'appuntamento dagli studi di ÈTv Marche. Ci vediamo domenica alla Scuola King di Moie di Maiolati Spontini, con Marco Santini @Mirco Cerioni e tanti amici di Beje & Friends.

“Venite in oncologia pediatrica, troverete bambini che non piangono, ma che corrono. Perché la vita è una e preziosa, va vissuta ogni secondo”. Questo diceva sempre Benedetta, che dal suo letto d’ospedale aveva scritto il brano “Just don’t give it up” – Beje and friends (traduzione “Semplicemente non arrenderti”).

Ricordarla è un dovere, raccontarla sarà un dono per tutti.

A domenica…