Prenderà il via il 14 novembre la nuova stagione del “Teatro delle armone”, la rassegna organizzato dalla Compagnia Fabiano Valenti insieme al Comune di Castelraimondo con il patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, di Regione Marche e Uilt. L’iniziativa, sostenuta da Infissi Design, Oro della Terra, Artigianvetro e T.E.C di Luca Pelacani, quest’anno ha in calendario 7 appuntamenti al Lanciano Forum.

Il primo proprio sabato 14 alle 21.15 con “C’è chi urla, c’è chi strilla. Chi comanda a Villa Arzilla?” di Pietro Romagnoli.

Secondo spettacolo in cartellone, sabato 28 novembre con il Gruppo Teatrale L’Alternativa S. Severino Marche, che porterà in scena la commedia “Chi ce capisce è brau” di Aldo Pisani, per la regia Gabriella Cordiali.

Dopo la pausa natalizia, si riparte poi a gennaio 2027: il 16 con “7-14-21-28”, lo spettacolo di Dino De Gennaro, per la regia Marco Andrenacci.

Il 30 gennaio la compagnia “I Gira…Soli Castelfidardo”, invece, metterà in scena “Porca…miseria” di Stefano Pesaresi e Roberto Perini, per la regia di Roberto Perini

Il 13 febbraio sarà il turno de “La visbetica domata…ma non troppu!”, un libero adattamento dall’opera di Shakespeare di Luisella Tamagnini.

Il 27 febbraio l’Associazione Teatrale Balta e Ribalta APS Polverigi e Santa Maria Nuova si esibirà in “La ‘rmasta”, lo spettacolo scritto e diretto da Maria Angela Ceccati

Infine, il 13 marzo l’Associazione Culturale Teatrale “In…stabile” di Civitanova Marche porterà in scena “L’inquilinu” di Giovanni Teobaldelli per la regia Giorgio Gobbi.

Si ricorda che tuttu gli spettacoli inizieranno alle 21.15 e che il biglietto ha un costo di 10 euro.

“Questa rassegna è sempre attesa con grandi aspettative dall’amministrazione comunale in quanto tutti gli spettacoli sono sempre molto partecipati ogni anno – ha dichiarato il sindaco Patrizio Leonelli – Castelraimondo risponde bene a questi appuntamenti e perciò ringrazio Fabio Macedoni che coordina il programma e tutte le compagnie coinvolte”.

Anche l’assessore alla Cultura Valeria Lucarini ha espresso soddisfazione per la nuova edizione della rassegna: “Siamo arrivati alla decima edizione e sono tanti anni che la Compagnia Fabiano Valenti organizza degli eventi molto apprezzati a Castelraimondo. ‘Il teatro delle armonie’ ci fa divertire e ogni

“Abbiamo iniziato molto tempo fa e ci abbiamo creduto tutti – ha dichiarato il consigliere regionale Renzo Marinelli –. Il tempo ci ha dato ragione, cercheremo di intervenire sempre di più, a livello regionale, nei confronti del teatro amatoriale e per il dialetto che ha una sua legge specifica: si tratta di un percorso che soprattutto nei borghi dell’entroterra ha un valore specifico molto elevato e rappresenta una sana occasione di aggregazione e di socialità”.

Tanto l’entusiasmo anche da parte di Fabio Macedoni: “Ringrazio l’amministrazione comunale, il consigliere Renzo Marinelli, l’UILT e gli sponsor. Abbiamo tanti bellissimi spettacoli in calendario e siamo soddisfatti di aver allestito una stagione divertente e di qualità: sette appuntamenti che avranno la peculiarità di mettere insieme tante persone innamorate della propria terra e di veicolare i sentimenti che rappresentano ancora le autentiche radici delle nostre origini”.

“È il primo anno che sosteniamo questa manifestazione organizzata dalla compagnia Valenti – ha aggiunto Luca Pelacani di T.E.C. – e abbiamo accettato con entusiasmo questa proposta. Siamo un’azienda che lavora sul territorio, che cresce su questo territorio e vogliamo ridare anche qualcosa indietro a chi organizza eventi e manifestazione che vanno a beneficio della comunità”.

“Una rassegna di eccellente qualità – ha sottolineato Quinto Romagnoli, segretario generale di Uilt Marche – che nel tempo ha saputo trovare spazio ed attenzione, oltre a grande capacità artistica e logistico organizzativa. La compagnia Valenti organizza molte cose in questo territorio, ma anche altre rassegne stanno partendo e noi saremo al loro fianco”.