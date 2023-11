USSITA – Sono caduti nella notte i primi fiocchi di neve a Frontignano di Ussita. Si tratta della prima nevicata sull’Appennio marchigiano. La stazione sciistica stamani si è risvegliata sotto un leggero manto bianco, con i gestori degli impianti di risalita che hanno pubblicato le immagini della webcam sulle pagine social, aggiungendo che tra una decina di giorni gli impianti torneranno in funzione per la felicità degli appassionati della montagna d’inverno.

Intanto ancora maltempo previsto su tutta la regione: da questa sera il cielo tornerà ad essere coperto dalle nubi e per domani, 5 novembre, sono attese di nuovo le piogge con rovesci e temporali nei settori centro settentrionali, per poi spostarsi in quelli meridionali. I venti saranno forti in collina e in montagna, il mare mosso e le temperature in diminuzione nei valori minimi.