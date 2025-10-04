ACQUALAGNA – Incidente tra due moto, questa mattina, all’interno della galleria del Furlo, sulla strada statale 3 nel comune di Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino. Tre persone coinvolte, di cui uno trasportato in codice rosso dall’eliambulanza del 118 ad Ancona. Al momento la galleria risulta chiusa al traffico.

Sul posto, intorno alle ore 11.20, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Cagli, il personale sanitario del 118 di Cagli e Calcinelli. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire: ha interessato due moto all’interno della galleria del Furlo, nel tratto “mare-monte”, coinvolgendo le tre persone a bordo dei mezzi, che risultano tutte ferite a seguito dell’incidente.

Per una di loro è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato la persona in codice rosso presso l’ospedale Torrette di Ancona. La galleria per ora è chiusa al traffico