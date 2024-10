MONTEMARCIANO – Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro un albero; poi fugge a piedi e si tuffa in un torrente ma viene bloccato e arrestato.

E’ accaduto stamattina a Montemarciano (Ancona): i carabinieri hanno bloccato, non senza difficoltà, un uomo di origine bosniaca per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Tutto è nato da un controllo stradale lungo la Ss 16 Adriatica: il conducente di un’auto si è prima lasciato avvicinare dalla pattuglia per poi ripartire a tutta velocità nel centro abitato di Marina di Montemarciano.

L’inseguimento si è protratto per alcuni chilometri lungo le strade cittadine, anche in senso contrario, fino a quando il 47enne non ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. Abbandonato il mezzo, però, ha continuato a scappare a piedi, tuffandosi persino nel vicino torrente Rubiano. I carabinieri, scesi lungo l’alveo del fiume, lo hanno raggiunto e bloccato.



L’uomo ha spiegato che la fuga era dovuta al fatto che non avesse mai conseguito la patente di guida. Nell’auto però sono stati trovati anche alcuni arnesi su cui si sta cercando di fare chiarezza. Ora è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.