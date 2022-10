SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avevano realizzato una vera e propria coltivazione di marijuana in un terreno lungo la Salaria. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Benedetto del Tronto, hanno arrestato due uomini di origini rumene di 35 e 43 anni per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.



I militari hanno trovato nel campo di proprietà di uno dei due 59 piante in avanzato stato di infiorescenza (che potenzialmente avrebbero consentito di realizzare circa kg.9 di stupefacente), 3 vasi con piante in iniziale stato di infiorescenza. Ulteriori perquisizioni nelle abitazioni dei due hanno portato al sequestro di 200 gr di marijuana già essiccata ed altre piante in fase di essiccazione nonché sono state sequestrate apparecchiature per la coltivazione “indoor”. I due uomini si trovano ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono ancora in corso verifiche da parte dei Carabinieri per l’individuazione dei canali di spaccio dello stupefacente sequestrato.