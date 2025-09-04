FERMO – Realizzava falsi profili di social network, con dati e foto sottratte ad altre persone; poi si sostituiva a queste e contattava esercenti di rivendite, tabaccai e altri soggetti, generalmente amici delle persone vittime del furto d’identità, e chiedeva ricariche telefoniche o di carte per acquisti. Con questo modo di agire, collaudato negli anni, un truffatore residente in provincia di Fermo è riuscito a mettere a segno una miriade di raggiri in tutta Italia. Ora però è stato individuato dalla polizia e nei suoi confronti, la Questura di Fermo ha eseguito la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di 4 anni, richiesta dal questore; per il soggetto è scattato anche blocco totale sui social.
Innumerevoli, oltre alle denunce a suo carico dalle Marche e da quasi tutte le regioni, le condanne emesse nei suoi confronti da ben 27 tribunali in Italia.
Truffe social in tutta Italia clonando identità, 27 condanne per un uomo residente nel fermano
