MATELICA – Il Comune di Matelica esprime profondo cordoglio per la scomparsa del celebre imprenditore e stilista Giorgio Armani, figura di straordinaria rilevanza nel panorama internazionale della moda e punto di riferimento per l’industria italiana. A Matelica la sua visione imprenditoriale ha trovato una delle sue radici produttive più solide, grazie allo storico stabilimento che da decenni rappresenta un’importante realtà occupazionale e sociale per il territorio. Il sindaco Denis Cingolani, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità matelicese, dichiara: “Con la scomparsa di Giorgio Armani perdiamo un gigante della creatività e dell’eleganza italiana che con la sua visione e il suo marchio ha garantito lavoro e prospettive alla nostra città. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e a tutti i dipendenti dello stabilimento di Matelica giunga la vicinanza commossa della nostra comunità”.