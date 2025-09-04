ANCONA – La Cgil Marche a sostegno della #GlobalSumudFlotilla. Manifestazione in cinque piazze della Regione, sabato 6 settembre, per sostenere, insieme ad altre associazioni, “la flotta civile e non violenta che porta aiuti alla popolazione di Gaza per rompere l’assedio e riaprire i corridoi umanitari”.Le manifestazioni sono previste ad Ancona (piazza Roma alle 18), a Fermo (piazzale Azzolino alle 18), a Macerata (piazza Cesare Battisti alle 9.30), a Pesaro (Piazza del Popolo alle 17), a San Benedetto del Tronto (giardino Nuttate de Lune, viale delle Tamerici, alle 17.30).