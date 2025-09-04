SIROLO – Nuovo stop ai bagni per l’alga tossica, l’ultimo monitoraggio di ieri dell’Arpam ha rilevato livelli di ostreopsis ovata superiori ai limiti nuovamente a Numana alta e, per la prima volta, alla spiaggia Urbani di Sirolo e su un tratto della spiaggia di Porto Recanati, nella zona nord della località. I tre comuni hanno emesso ordinanze di divieto di balneazione nei tre tratti di litorale interessati.

Nel corso dell’estate, alte concentrazioni dell’alga tossica – che può provocare irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, nausea e dermatite – erano state rilevate sui litorali marchigiani a partire dal primo agosto, inizialmente ad Ancona (spiagge del Passetto e Pietralacroce), poi l’emergenza si è estesa verso sud.