Cade nell’autocisterna e muore. Non c’è stato scampo per un 47enne autotrasportatore di Morrovalle, che ha perso la vita mentre si trovava per lavoro a Fidenza, in una ditta che si occupa di produzione e distribuzione di bibite.

Erano circa le 2 quando, secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato in un’autocisterna rimanendo asfissiato. Sul posto i carabinieri e gli ispettori della medicina del lavoro per stabilire le cause del decesso.

In mattinata la notizia si è diffusa a Morrovalle, dove viveva l’uomo.