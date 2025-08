ANCONA – Nelle zone di mare di Ancona, Passetto-ascensore e Pietralacroce, i campionamenti dell’Arpam hanno rilevato una concentrazione di alga Ostreopsis ovata tale da attivare la fase di emergenza. Lo comunica l’Agenzia di protezione ambientale. I controlli sono stati effettuati il 14 e 17 luglio, ripetuti tra il 21 e il 22 luglio. Il 22 luglio è stata rilevata una concentrazione che ha attivato la fase di allerta; i risultati del primo agosto hanno evidenziato concentrazioni tali da innescare la fase di emergenza per Passetto-Ascensore e Ancona Pietralacroce.

Il personale Arpam continua a monitorare la situazione nei punti previsti e ad informare sui risultati non appena disponibili. Durante la fioritura, ricorda l’Arpam, la microalga può rilasciare una tossina che ha conseguenze, anche se temporanee, sulla salute umana. Questa tossina, identificata come ovatossina, può manifestare effetti attraverso il contatto con l’acqua di mare interessata dal fenomeno o con la semplice inalazione dell’aerosol disperso vicino alla battigia. Le sintomatologie sono generalmente ascrivibili a disturbi respiratori come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti e congiuntiviti; talvolta, specie nei soggetti più a rischio, anche febbre, nausea, vomito e dermatiti da contatto. Le informazioni aggiornate sull’alga e il bollettino ufficiale sono consultabili sul sito Arpam.



Nelle Marche, il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata si svolge regolarmente lungo la costa, da nord a sud, in quattro punti di campionamento, con una frequenza di circa ogni 15 giorni dal mese di luglio. Quando le concentrazioni rilevate raggiungono valori compresi tra 10mila e 30mila cellule per litro (fase di allerta), vengono attivati controlli aggiuntivi in due ulteriori stazioni, che diventano cinque in caso di emergenza. In tali situazioni, anche la frequenza dei campionamenti viene intensificata. “Nel quinquennio 2021-2025, Ostreopsis ovata – ricorda l’Arpam – è stata pressoché assente o presente in concentrazioni modeste lungo tutto il litorale marchigiano, con un solo episodio critico registrato nel settembre 2021”.

Nel frattempo il comune di Ancona ha interdetto la balneazione a Palombina Nuova (al confine con il Comune di Falconara Marittima), all’altezza di Monte Cardeto e sotto la piscina comunale del Passetto a seguito dell’apertura degli scolmatori a mare per le precipitazioni avvenute nella giornata di domenica.